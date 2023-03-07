الأحد.. معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز القبة السماوية؛ بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، يوم الأحد المقبل، "معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة" لرعاية الشباب المبتكرين والموهوبين في المرحلة ما قبل الجامعية للعام الثامن عشر على التوالي، والذي يؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة.

ويضم المعرض- الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام- طلابا من سن 12 إلى 20 عاما؛ لعرض أبحاثهم ومناقشة أفكارهم.

ويأتي المعرض لهذا العام بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الجامعة والذين يقومون بتقييم مشروعات الطلبة، وعلماء ومهندسين متخصصين، وعدد كبير من متطوعين محترفين في الصناعة.

وتم تحديد الجوائز الكبرى باستخدام مقياس يعتمد على تقييم القدرات الإبداعية والتفكير العلمي والأهداف الهندسية والدقة والمهارات والوضوح، واتبعت لجنة التحكيم المقاييس الدولية لتقييم المشروعات.

ويتنافس في مسابقة المعرض لهذا العام ما يقرب من 170 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر، من خلال تقديم 111 مشروعا مقدما من الطلبة في المرحلة العمرية من 14 إلى 18 عاما، وستقوم اللجنة المنظمة بالإعلان عن المشاريع الفائزة في التصفيات النهائية للمسابقة، والتي ستمثل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسـة (ISEF)، الذي يُقام هذا العام في الفترة من 12 إلى 17 مايو 2023، في ولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة (Regeneron ISEF 2021) يُعَدُّ بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد على 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم حائزون على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

يأتي هذا المعرض إيمانا بالدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي كمصدر أساسي لنشر المعرفة والارتقاء بثقافة المجتمع.