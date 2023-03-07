الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إعلام النواب» تطالب بإعداد مخططات استثمارية للاستفادة من ملف السياحة العلاجية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

طالبت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من السياحة العلاجية، قائلة: "مصر لديها مقومات سياحة علاجية تستطيع أن تنافس بها أي دولة كبرى في هذا الملف في العالم، حيث يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تضعها في مصاف المقاصد الصحية العالمية".

وأضافت "رشاد" في تصريحات لها اليوم، قائلة: "يوجد العديد من المنتجعات والمصحات التي تساعد على الاستشفاء، ولدينا العديد من الأماكن التي تحتوي على المياه المعدنية والكبريتية والرمال والطمي الذي يساعد على العلاج من العديد من الأمراض المختلفة، حيث يوجد الكثير من العيون التي يوجد بها تركيب كيميائي طبيعي مميز".

وشددت أمين سر إعلام النواب على ضرورة إعداد مخططات استثمارية للاستفادة الاقتصادية من ملف السياحة العلاجية والموارد الطبيعية التى توجد فى الدولة المصرية، والاستفادة من شبكة الطرق ومنظومة النقل الجديدة التى سهلت الوصول إلى أماكن تلك الموارد، مع تمكين المجتمعات المحلية من استمرارية الممارسات التقليدية لتوفير تجربة استشفائية ثرية.

وأكدت أن هذا الملف غير المستغل بالشكل الأمثل من الممكن أن يدر مليارات الدولارات للدولة المصرية، ومن ثم يصبح موردا لجلب العملة الصعبة.

وأشارت عضو النواب، إلى أهمية إلقاء مزيد من الضوء من قبل وسائل الإعلام على هذه الموارد والمقومات التى تمتلكها الدولة المصرية من خلال عمل أفلام قصيرة وتصوير أعمال فنية فى هذه الأماكن لمزيد من الترويج لها على مستوى العالم لتحقيق الأهداف المنشودة. 

الثقافة والإعلام السياحة العلاجية الدولار الحكومة النائبة هند رشاد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

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