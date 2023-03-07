«تموين شمال سيناء» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أعلنت مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أماني رسلان، رفع درجة الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض "أهلًا رمضان" وتوفير سلع مناسبة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال الشهر الفضيل.

وأكدت رسلان - في تصريح لها اليوم الثلاثاء - أنه تم الوقوف على الكميات المعروضة وجودتها والأسعار ونسبة الخصم إلى جانب إثبات حالة السلع المعروضة وكمياتها، ومدى الالتزام بالأسعار وتنفيذ التعليمات الخاصة بها.

وكانت مدير عام المديرية قد قامت بجولة تفقدية على بعض معارض "أهلا رمضان" لمتابعة جودة المعروض من السلع الغذائية الأساسية حيث تباع السلع بالمعارض والشوادر التابعة بنسبة خصم 25% عن السوق، كما تم المرور على الشركة العامة لتجارة الجملة وفروعها لمتابعة أرصدة السلع التموينية وآلية الصرف للتجار والمواطنين.