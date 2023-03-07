أبرزها «شيف بالبيت».. 3 أعمال حصرية على «WATCH IT» في رمضان

تقدم منصة «WATCH IT» خلال الموسم الرمضاني المقبل 3 أعمال حصرية هي مسلسل «كشف مستعجل» بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، ومسلسل الأطفال الجديد «ديسكفري» والموسم الثاني من برنامج «شيف بالبيت».

وحقق برنامج "شيف بالبيت" نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الأول على منصة "واتش إت" وقدّم خلاله الشيف بشر الحلبي طابعًا مختلفًا لبرامج الطهي من خلال عدد من الأكلات العربية التي تهم الجمهور المصري والعربي وقدمها بأسلوب مختلف وشكل جديد واعتمد على الإبهار وتقديم الوجبات بشكل شهل وبسيط من السهل تعلمه وحرص على تقديم الوجبات بشكل يستطيع الجميع تقديمه بحيث لا تكون مكلفة للجمهور.

ويشمل الموسم الثاني عددًا كبيرًا من المفاجآت التي يقدمها للجمهور من خلال تقديم وجبات مميزة تصلح للإفطار خلال الشهر الكريم ويتسعى المنصة لتقديم برنامج مختلف وخاص بجمهور المنصة يختلف تماما عن ما يقدم على شاشات التليفزيون.

ومن المقرر أن يُعرض البرنامج يوميًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني وتتاح الحلقات للجمهور المشترك فييي المنصة الأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى باقي المحتوى الحصري الدرامي أو البرامجي الآخر وتتاح المسلسلات الكاملة لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يصل عددها في رمضان إلى 16 عملًا مختلفًا يضمون الكثير من نجوم الفن في مصر وهناك عدد من الأعمال الضخمة التاريخية والدينية المميزة بالإضافة إلى الأعمال الكوميدية والتراجيدية والخاصة بالأطفال وغيرها من الأعمال.