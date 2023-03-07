محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد البقلى بحى غرب

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد البقلي بمنطقة سيد بمدينة أسيوط تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، والشيخ مختار عيسى وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط، و الشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ أسامة عبدالفتاح مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، ومديري إدارات الأوقاف، ولفيف من المواطنين.

بدأ الاحتفال عقب أداء صلاة العشاء ؛ بالاستماع لآيات من القرآن الكريم للشيخ جمعة سليم، ثم كلمة للشيخ مختار عيسي وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، والتي تحدث فيها عن فضائل شهر شعبان عامة الذي ترفع فيه الأعمال، وليلة النصف من شعبان خاصة، والتقرب إلى الله ـ عز وجل ـ بالصلاة والدعاء وقيام الليل، كما سرد بعض الأحداث التاريخية والإسلامية التي وقعت في هذا الشهر الفضيل.

تلاها كلمة الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ـ التي أكد خلالها ـ على كثير من الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة المباركة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، وبين ـ خلال كلمته ـ مقدار حب الله للنبي -صلي الله عليه وسلم- ومكانته عند الله، كما عرج على فضل الصحابة وسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله، مشيرًا إلى الدروس والحكم المستفادة من حياة الرسل والأنبياء وخاصة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، موجهًا جميع الأئمة ورجال الدين الاسلامى بالاستمرار في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.

واختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية التي ألقاها القارئ المبتهل يسري عبدالرحمن، وصافح المحافظ المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة العطرة.

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان