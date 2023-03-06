وزيرة الثقافة تكشف كواليس زيارة منزل العقاد

قالت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة إنها قامت بزيارة أسرة الأديب عباس العقاد ومنزله الذي كان مهددًا ببعض التصدعات والدولة استجابت سريعًا بتوجيهات رئيس الوزراء لترميمه.

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أسرة العقاد لا تريد ترك المنزل، مشيرة إلى أن قصر ثقافة العقاد يوجد فيه مساحة بها متحف متواضع لمقتينات الأديب الكبير، وعلى بعد 300 متر منها يوجد قصر ثقافي أخر كبير على النيل مباشرة و يتم تجديده من 4 سنوات وكان الاقتراح أن يتم نقل ممتلكاته من المتحف المتواضع له ويخصص لها لقاعة كبيرة بها عرض متحفي متطور ومناسب وصالون باسمه ومكتبه لكتبه ويكون به ندوة شهرية.

مهرجان أسوان لسينما المرأة

وعن مهرجان أسوان لسينما المرأة، قالت إن المهرجان في دورته السابعة والوزارة ترعاه وتقدم له الدعم اللوجيستي والمادي، والمهرجان يهتم بأفلام المرأة وقضاياها، وسيتم تكريم الفنانة نبيلة عبيد، فيه لانها قامة وقيمة في السينما المصرية وقدمت قضايا عديدة تخص المرأة بأعمالها وكانت تستحق التكريم لأنه مهرجان مهم ومتخصص.