الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبوشقة يكشف حقيقة مطالبته تحصيل رسوم من المصريين بالخارج (فيديو)

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أنه لم يقترح أو يطالب بتحصيل رسوم من المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن عنوان الموضوع المطروح للنقاش هو "سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج ودعم المبادرات والإجراءات الخاصة بهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أنه لا يمكن أن يكون هذا العنوان متسقًا مع ما قيل بشأن إثقال أبنائنا المصريين في الخارج بأعباء مالية.

 

وأردف: "المصريون في الخارج ثروة قومية يلزم أن نحافظ عليهم، وما قلته يجب أن نكون أمام مظلة قانونية حاكمة لحماية أبنائنا في الخارج تضمن لهم حقوقهم المالية والأدبية والحياة الكريمة الآمنة في مواجهة جهات العمل التي يعملون بها بالخارج".

وتابع: "قصدت أيضًا حماية المصريين الدارسين بالخارج، لأن ظاهرة المدارس الدولية في الخارج تقود حتما إلى أن خريجي المدارس تسافر للدراسة في الخارج، يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة على دراية بأبنائها من الدارسين، ونوع الدراسة، ونوع التخصص حتى يمكن أن تستفيد منهم الدولة عند عودتهم إليها، كما يجب أن توجد منظومة من خلالها تكون الدولة مطمئنة على أن أبناءها في الخارج لديهم القدرة المالية المناسبة التي تكفل لهم تعليما ورعاية صحية وسكنية لائقة وآمنة طوال سنوات الدراسة.

واستطرد: "أولياء الأمور توقع بشأن من يتحمل نفقات الطالب وضرورة وجود حساب بنكي قصدت اليوم أقترح إعداد المنظومة القانونية التس تشكل عنصرا يؤكد ضمان وحماية أولادنا في الخارج وأي مصري يعمل في الخارج، وليس تحميلهم أي أعباء، بل نسعى لترسيخ مزايا وتحفيزات لهم".

أبو شقة بهاء ابو شقة المصريين في الخارج تحصيل رسوم من المصريين في الخارج المستشار بهاء أبو شقة

مواد متعلقة

أزهرى: تخويف الناس من حدوث زلزال حرام «فيديو»

أزهرى: «الزلزال ليس غضبًا من الله وارحموا الناس»

رمضان عبدالمعز: يغفر الله فى ليلة النصف من شعبان لجميع الناس إلا نوعين

سهير رمزى فى عيد ميلادها: «بأزعل عشان فيه سنة راحت»

الوثائقية.. الريحانى تنبأ بالحب فى زمن الإنترنت

عميد سابق بالأزهر: بيع الآثار جريمة.. وحديث الرسول قاله بصفته رئيسا للدولة وليس تشريعًا

بث مباشر فيلم نجيب الريحانى الجزء الثانى على قناة «الوثائقية»

بعد «هوج بول».. «الباز» يُحذر من فخ جديد للنصب على الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وزير الري: أوروبا بدأت تستعين بالتجربة المصرية لمعالجة نقص المياه

خبير: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج

ملحمة إنسانية.. الكهرباء تدخل «نجع جبران» فى أسوان لأول مرة منذ 40 عامًا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصف

عضو بالغرفة التجارية: معرض أهلاً رمضان أصبح السوق الاستراتيجي للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش