أبوشقة يكشف حقيقة مطالبته تحصيل رسوم من المصريين بالخارج (فيديو)

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أنه لم يقترح أو يطالب بتحصيل رسوم من المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن عنوان الموضوع المطروح للنقاش هو "سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج ودعم المبادرات والإجراءات الخاصة بهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أنه لا يمكن أن يكون هذا العنوان متسقًا مع ما قيل بشأن إثقال أبنائنا المصريين في الخارج بأعباء مالية.

وأردف: "المصريون في الخارج ثروة قومية يلزم أن نحافظ عليهم، وما قلته يجب أن نكون أمام مظلة قانونية حاكمة لحماية أبنائنا في الخارج تضمن لهم حقوقهم المالية والأدبية والحياة الكريمة الآمنة في مواجهة جهات العمل التي يعملون بها بالخارج".

وتابع: "قصدت أيضًا حماية المصريين الدارسين بالخارج، لأن ظاهرة المدارس الدولية في الخارج تقود حتما إلى أن خريجي المدارس تسافر للدراسة في الخارج، يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة على دراية بأبنائها من الدارسين، ونوع الدراسة، ونوع التخصص حتى يمكن أن تستفيد منهم الدولة عند عودتهم إليها، كما يجب أن توجد منظومة من خلالها تكون الدولة مطمئنة على أن أبناءها في الخارج لديهم القدرة المالية المناسبة التي تكفل لهم تعليما ورعاية صحية وسكنية لائقة وآمنة طوال سنوات الدراسة.

واستطرد: "أولياء الأمور توقع بشأن من يتحمل نفقات الطالب وضرورة وجود حساب بنكي قصدت اليوم أقترح إعداد المنظومة القانونية التس تشكل عنصرا يؤكد ضمان وحماية أولادنا في الخارج وأي مصري يعمل في الخارج، وليس تحميلهم أي أعباء، بل نسعى لترسيخ مزايا وتحفيزات لهم".