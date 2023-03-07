الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تتيح وثيقة التعارف للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2022

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية أنه بمناسبة انتهاء المدة المقررة للتسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، فإنه يمكن لمن تخلف أو تعذر عليه اتباع إجراءات التسجيل إلكترونيًا، وتحميل نسخة وثيقة التعارف (ملف pdf) المتاحة من خلال الموقع الرسمي للنيابة الإدارية عبر الرابط التالي:

https://apsys.app/assets/introdocument2022.pdf

 

وقالت إنه يجب على الراغبين، استيفاء كافة بياناتها يدويًا بعناية والتوقيع عليها وتصويرها بعدد خمس نسخ، على أن يتم تقديمها مرفقًا بها المستندات المطلوبة بالإعلان، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية في اليوم المخصص لكل جامعة وفق الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمنشور على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع فيسبوك، وحساب النيابة الإدارية الرسمي على منصة إنستجرام.

النيابة الإدارية المدة المقررة للتسجيل الإلكتروني وظيفة معاون نيابة دفعة ٢٠٢٢

رئيس التحرير

وائل لطفي

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