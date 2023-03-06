الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«التالتة تابتة».. محمد رمضان يكشف كواليس جلسات التصوير الأخيرة بـ«جعفر العمدة»

محمد رمضان والمخرج
محمد رمضان والمخرج محمد سامي

يواصل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل “جعفر العمدة” بقيادة المخرج محمد سامي، وذلك استعدادًا لخوض سباق دراما رمضان 2023.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي من داخل كواليس تصوير مسلسل “جعفر العمدة” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلق عليها: “بإذن الله التالته تابته 1- مسلسل الإسطورة 2- مسلسل البرنس 3- مسلسل جعفر العمدة 2023 إن شاء الله”.

 ويظهر محمد رمضان في مسلسله الجديد لهذا العام بشخصية جعفر العمدة، رجل الأعمال الذي يعيش في حي السيدة زينب ومتزوج من 3 سيدات.

وتستكمل قصة المسلسل الرمضانى لمحمد رمضان فى 2023 أنه  يعاني من أحزان عدم عودة ابنه المختطف منذ 20 عاما، وبهذا يكون مسلسله "العمدة" من أهم الأعمال في قائمة مسلسلات رمضان 2023 والذي يعود به للتعاون مع المخرج محمد سامي.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة DMC في شهر رمضان المقبل، وطرح القائمون على العمل 3 بروموهات دعائية خلال اليومين الماضيين، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان، كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته، وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون في نفس الحارة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

 

تردد قنوات dmc الجديد 2023

تردد قناة dmc دراما

القمر الصناعي: النايل سات. 

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي. 

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

النجم محمد رمضان محمد رمضان جعفر العمدة مسلسل “جعفر العمدة” المخرج محمد سامى مسلسلات شهر رمضان

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وائل لطفي

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