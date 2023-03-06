محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الرؤوف الرحيم

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الإثنين، الاحتفال السنوي الذي تنظمه مديرية الأوقاف بمناسبة "ليلة النصف من شعبان"، عقب أداء شعائر صلاة العشاء بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم.

وجاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي شبين الكوم وبركة السبع، وعدد من الأئمة والدعاة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن أهمية وفضل ليلة النصف من شعبان بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتابع: "نبينا الكريم قد اختص شهر شعبان بمزيد من العبادات والطاعات، وخاصة ليلة النصف من شعبان فهي ليلة مباركة تعد من أفضل ليالي التجلي والغفران والعطاء الرباني والدعاء المستجاب وترفع فيها كل الأعمال إلى المولى عز وجل".

وأوضح أن الدروس المستفادة من تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إرضاءً للرسول، تكريماً له ولأمته، ولتخليد تلك الذكرى والتي تعد من أهم الأحداث العظيمة في التاريخ الإسلامي.

وطالب بضرورة اغتنام هذه الفرصة واستغلال الليلة المباركة في التقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات والطاعات لنيل رضاه والفوز برحمته ومغفرته.

واختتم كلمته بالدعاء لمصر، والتأكيد على وحدة الصف والاستقرار الدائم للوطن الغالي.

من جانبه قدم محافظ المنوفية، خالص تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجميع القيادات التنفيذية، وجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان وحلول شهر رمضان، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن، وأن يسبغ عليه وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار.