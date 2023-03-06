الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الرؤوف الرحيم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الإثنين، الاحتفال السنوي الذي تنظمه مديرية الأوقاف بمناسبة "ليلة النصف من شعبان"، عقب أداء شعائر صلاة العشاء بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم.

وجاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي شبين الكوم وبركة السبع، وعدد من الأئمة والدعاة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن أهمية وفضل ليلة النصف من شعبان بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتابع: "نبينا الكريم قد اختص شهر شعبان بمزيد من العبادات والطاعات، وخاصة ليلة النصف من شعبان فهي ليلة مباركة تعد من أفضل ليالي التجلي والغفران والعطاء الرباني والدعاء المستجاب وترفع فيها كل الأعمال إلى المولى عز وجل".

وأوضح أن الدروس المستفادة من تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إرضاءً للرسول، تكريماً له ولأمته، ولتخليد تلك الذكرى والتي تعد من أهم الأحداث العظيمة في التاريخ الإسلامي.

وطالب بضرورة اغتنام هذه الفرصة واستغلال الليلة المباركة في التقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات والطاعات لنيل رضاه والفوز برحمته ومغفرته.

واختتم كلمته بالدعاء لمصر، والتأكيد على وحدة الصف والاستقرار الدائم للوطن الغالي.

من جانبه قدم محافظ المنوفية، خالص تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجميع القيادات التنفيذية، وجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان وحلول شهر رمضان، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن، وأن يسبغ عليه وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار.

الأئمة والدعاة الاحتفال بليلة النصف من شعبان الاحتفال السنوي استغل الدعاء المستجاب الدعاء لمصرنا الحبيبة الدروس المستفادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

طائرات مقاتلة من الجيل الخامس: خطة الصين لمواجهة حرب محتملة ضد أمريكا

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شيخ الأزهر يوجه بإرسال إعانات إغاثية عاجلة لمسلمى الروهينجا

البنك الدولى يعلق تعامله مع تونس بسبب تصريحات المهاجرين

عضو الإطار التنسيقى العراقى يكشف سر زيارة السودانى للقاهرة

الرئيس التونسي: هناك موظفون يعرقلون سير العمل بالمؤسسات العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش