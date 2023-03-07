أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 7-3-2023

يتابع عدد كبير من المواطنين أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 7-3-2023، وذلك خلال ساعات السحر، والذي يوفق ليلة النصف من شعبان والتي تبدأ من مغرب يوم الإثنين إلى فجر يوم الثلاثاء، حيث بها دعوة لا ترد ويرغب قطاع عريض في إحياء تلك الليلة، حيث يرفع فيها عمل ابن آدم إلى الله سبحانه وتعالى.

أدعية وأذكار الصباح و دعاء الفجر الثلاثاء 7-3-2023

ذكرت أمهات الكتب أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 7-3-2023، والتي توافق ليلة النصف من شعبان، والتي ذكرت في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح وهي كما يلي:

«اللهم إني أسألك مع ساعات الفجر أن تلهمني أن أطرق بابك كلما غرقت في مشاكل الحياة.. علمني ألا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك و اجعلها وجهتي في كل وقت.. اللهم اقبلني في كل وقت واقبلني يا الله في كل وقت بذنوبي وأخطائي وبضعفي وقلة حيلتي فلا يعصمني من هوى نفسي سواك».

«اللهم يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذه الساعة من رزقك الطيب الحلال ما يغنينا عن احتياجًا للغيرك .. نسألك يا الله أن تشرح صدورنا.. وسهل لنا أمورنا.. وفرج كروبنا.. فنحن من غيرك يا الله لا حول لنا ولا قوة.. اللهم هون علينا من كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق».

«اللهم مع ساعات الفجر نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر .. ربي أسألك توفيقًا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك .. ربي بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين.. اللهم بشر قلبي و أرح فؤادي وهون علي واسقني صبرًا واجعل كل ما دعوت لك به سرًا و جهرًا اجعله لي في الواقع و تكتبه لي واقعًا يفرح به قلبي يارب العالمين».

«يارب أنت السلام ومنك السلام.. اللهم سلم قلبي من أذى الدنيا وحزن الأيام.. يارب إن كان في نفسي انكسارًا فلا جابر له سواك.. وإن لامس قلبي شئ من آنين.. فإنه لا يعلم بحالي إلا أنت فاجعل لي من كل ضيق مخرجًا.. اللهم إني لا أحسن الدعاء وأنت أعلم بحالي و حاجتي وإن قصرت».

«اللهم إني أستودعك حياتي كلها خيرها وشرها واجعل أيامي القادمة رضا و سعادة وتوفيق منك، اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك، و اجعلني أسعد خلقك، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني وأصرف عني شر ما قضيت».