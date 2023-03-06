الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 22 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية

أحالت النيابة العامة، رجل أعمال إلى المحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بالتهرب الضريبي وعدم دفع القيمة المضافة المقدرة بقيمة 22 مليونا و332 ألفا و136 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وجاء فى قرار الإحالة أن نيابة الشئون الضريبية والجمركية تتهم رجل الأعمال "م.م"، "هارب"، 53 سنة، صاحب منشأة، لأنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بصفته مسجلًا خاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط توريدات عمومية بصفته المسئول عن منشاة تجارية وتوريدات، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وذلك في القضية رقم 1021 لسنة 2022 جنايات نيابة الشئون الضريبية والجمركية، والمقيدة برقم 16762 لسنة 2022 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 3956 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2022 حصر تحقيق ضرائب القيمة المضافة.

وجاء فى أقوال مأمور فاحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب المنطقة جنوب الجيزة - بمصلحة الضرائب المصرية، بتهرب المتهم مجدي.م.م.م.، بصفته المسئول عن منشأة ونشاطه لتوريدات عمومية" خلال الفترة من ۲۰۱۹/۷ حتي ۲۰۱۹/۱۲، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وذلك من خلال الإطلاع على بيان وحدة المخاطر وكذا بيان مصلحة الجمارك والثابت بهما وجود تعاملات للمتهم، والتي لم يقم المتهم بإدراجها بإقراراته الضريبية المقدمة منه لمأمورية الضرائب القيمة المضافة المختصة خلال الفترة أنفة البيان.

وأوضح أن المتهم تهرب من دفع القيمة المضافة بقيمة 22 مليونا و332 ألفا و136 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه والتعويض.

النيابة رجل أعمال الجنايات التهرب الضريبي القيمة المضافة 22 مليون

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