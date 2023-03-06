زعيم الأغلبية بمجلس النواب يشهد الاحتفالية الكبري بعيد قنا القومي

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن والقيادات الطبيعية، الاحتفالية الكبرى بمناسبة عيد قنا القومي بوسط مدينة قنا.

وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضع حقا وصدقا صعيد مصر في قلب عملية التنمية الحقيقية وأن مشروعات " حياة كريمة " غيرت وجهة الصعيد وهي المبادرة الأعظم والأكبر لبناء الإنسان وشهد بذلك كل دول العالم وفي مختلف المحافل الدولية.

وقال رشاد إن قنا واحدة من محافظات صعيد مصر التي وضعها الرئيس علي خريطة التنمية والمشروعات القومية حيث تتجاوز فيها تكلفة مشروعات القومية والمبادرات الرئاسية تجاوزت ٣٠ مليار جنيه وأن محافظة قنا أنفقت ما يزيد عن ٤ مليار جنيه على مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ٦ سنوات فقط وأن حجم تكلفة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغ ١٥ مليار جنيه مما يؤكد أننا نسير بخطي ثابته نحو الجمهورية الجديدة.

وأردف زعيم الأغلبية قائلا إن حزب مستقبل وطن يدعم كافة الجهود الرئاسية والحكومية والتي تهتم بتحسين معيشة المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية وأننا كحزب في محافظة قنا نفذنا العديد من الفعاليات الجماهيرية والقوافل الطبية ومعارض للسلع الغذائية والمدرسية وتجهيز العرائس ولكننا الفترة المقبلة سنعمل يدا واحدة وفريق واحد لخدمة أهالينا وتخفيف الأعباء عنهم من خلال التوسع تنفيذ المزيد من الفعاليات الثقافة والرياضة واجتماعية وكافة المجالات الأخرى وسنعمل جميعا حتى تصل جميع الفعاليات لكل قرية ونجع ووحدة حزبية.

وأكد الشريف مد جسور التواصل الدائم بين الحزب وقياداته من أجل أن نحقق هدفنا الأسمى هو خدمة أبناء المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات وهو دورنا المجتمعي الذي نعمل دائما على تعزيزه وزيادة قدراتنا وتوجيهها لخدمة مصرنا الغالية.