الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطلق 134 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال مارس

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 134 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم 5 وحتى نهاية مارس الجاري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أضاف «عبدالغفار»، أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل قرية أو منطقة أو مركز داخل المحافظة، مشيراً أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات أسوان ومطروح والبحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بكل محافظة من محافظات أسيوط والإسكندرية والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والمنيا والوادي الجديد وسوهاج.

من جانبه، أشار د.ابراهيم اسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية إلى إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات بني سويف والقليوبية والبحيرة، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل بكل محافظة من محافظات القاهرة و دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع: أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية شاملة بكل محافظة من محافظات المنوفية والإسماعيلية وجنوب سيناء، مضيفاً أنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية أخرى بكل محافظة من محافظات الفيوم والأقصر وقنا وكفر الشيخ، وأخيراً سيتم إطلاق قافلة طبية بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة بمواقع التواصل الاجتماعي.

الصحة قافلة طبية مجانية محافظات الجمهورية مارس مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمه

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