زاب ثروت يطرح فيديو كليب «دوران» بمشاركة أمير عيد (فيديو)

طرح نجم الراب زاب ثروت بمشاركة المطرب أمير عيد نجم فريق "كايروكى"، أغنية جديدة، بعنوان "دوران" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ومحطات الراديو.

وتعاون مطرب الراب زاب ثروت في أغنية “دوران” مع كل من الموزعين الموسيقيين سارى هانى، وهادز، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرجة يارا عياش، والأغنية من كلمات وألحان زاب ثروت.

وتم تصوير فيديو كليب “دوران” فى إحدى الحدائق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، ومنزل الفنان أمير عيد.

ودارت فكرة أغنية "دوران" حول سؤال عن البداية الفنية للفنان زاب ثروت، وأيضا الفنان أمير عيد، والخطوات الأولى فى الدخول لمجال الغناء.

كلمات أغنية "دوران":

دوران دوران دوران حيران

حيران حيران دواران .. دوران دوران حيران

بلف فى ساقيه بلف

فيها مش مربوط .. مفيش سلاسل وحبال شكلى مخبوط

طبيعى مش كيميا كميتى الهوا

الهوا لو ساق يا زميلى ملوش دوا

ابراج عقلى طايره .. كيمية راسى فايره

افكار ياما هايله

ضاعت جوا يأسى

امتى عقلى يعطل .. سحرى مش بيبطل

اهرب يابنى اهرب

ديما اقول لنفسى

بخالف السرعة بسابق الزمن

كسبت القرعه فبدفع الثمن

حظ مش عمل x عمل مش حظ

كلام بيتقالي x فبرد بالعكس

بركن عربيتي انا بركب اليأس

بغمض عينى واقوله ارجع الامس

يمكن اصلح اللى أنا كسرته .. اللى أنا كسرته