الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

زاب ثروت يطرح فيديو كليب «دوران» بمشاركة أمير عيد (فيديو)

أغنية دوران
أغنية دوران

طرح نجم الراب زاب ثروت بمشاركة المطرب أمير عيد نجم فريق "كايروكى"، أغنية جديدة، بعنوان "دوران" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ومحطات الراديو.

وتعاون مطرب الراب زاب ثروت في أغنية “دوران” مع كل من الموزعين الموسيقيين سارى هانى، وهادز، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرجة يارا عياش، والأغنية من كلمات وألحان زاب ثروت.

وتم تصوير فيديو كليب “دوران” فى إحدى الحدائق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، ومنزل الفنان أمير عيد.

ودارت فكرة أغنية "دوران" حول سؤال عن البداية الفنية للفنان زاب ثروت، وأيضا الفنان أمير عيد، والخطوات الأولى فى الدخول لمجال الغناء.

كلمات أغنية "دوران":

دوران  دوران  دوران  حيران

حيران حيران دواران .. دوران دوران حيران

بلف فى ساقيه بلف

فيها مش مربوط .. مفيش سلاسل وحبال شكلى مخبوط

طبيعى مش كيميا كميتى الهوا

الهوا لو ساق يا زميلى ملوش دوا

ابراج عقلى طايره .. كيمية راسى فايره

افكار ياما هايله

ضاعت جوا يأسى

امتى عقلى يعطل .. سحرى مش بيبطل

اهرب يابنى اهرب

ديما اقول لنفسى

بخالف السرعة بسابق الزمن

كسبت القرعه فبدفع الثمن

حظ مش عمل x عمل مش حظ

كلام بيتقالي x فبرد بالعكس

بركن عربيتي انا بركب اليأس

بغمض عينى واقوله ارجع الامس

يمكن اصلح اللى أنا كسرته .. اللى أنا كسرته

نجم الراب زاب ثروت المطرب أمير عيد فريق كايروكي كايروكي دوران

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الكشف على 1000 مواطن خلال «جسور الخير 18» بالوادي الجديد

محافظ أسوان يشهد الجلسة الثانية لإطلاق نموذج محاكاة مؤتمر مكافحة الفساد

ندوة تثقيفية بمدرسة الشعراوى بالخارجة فى الوادى الجديد

بعد مباحثات طويلة.. إيران تكشف عن نيتها لتبادل السجناء مع بلجيكا

ضبط 12 طن ثنر صناعي وملح طعام غير صالحين للاستخدام بالغربية

زاب ثروت يطرح فيديو كليب «دوران» بمشاركة أمير عيد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش