الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

16 أبريل.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة المجيد 2023

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة 2023 يوم الأحد الموافق 16 أبريل المقبل.

ما هو عيد القيامة المجيد؟

ويسبق احد عيد القيامة المجيد 2023 مباشرة اسبوعا يعتبره الاقباط هو الاسبوع الاقدس طوال العام وهو أسبوع الآلام، والذي يبدأ بـ سبت اليعازر الذي يحل يوم 8 ابريل، ثم احد عيد دخول السيد المسيح الى اورشليم الذي يسمى ايضا باحد الشعانين او احد السعف او احد الزيتونة او احد الخوص والذي يحل يوم 9 ابريل وفيه تفتتح الكنيسة صلوات البصخة وهي كلمة عبرية تعني عبور.

ويشار بهذا العبور عبور المؤمنين بالمسيح الى النور، ثم تاتي اثنين البصخة او اثنين التينة الملعونة يوم 10 أبريل ثم ثلاثاء البصخة يوم 11 ابريل ثم اربعاء البصخة يوم 12 ابريل ثم اربعاء الخيانة الذي يتذكر فيه الاقباط خيانة يهوذا للسيد المسيح والذي يسمى ايضا باربعاء ايوب والذي يقرأ فيه الاقباط سفر ايوب كامل.

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الأقباط الأرثوذكس يستعدون للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 16 أبريل

ثم خميس العهد يوم 13 ابريل وهو اليوم الذي تاسس فيه القداس الالهي، وفيه القي القبض على السيد المسيح، ثم الجمعة العظيمة يوم 14 ابريل، ثم سبت النور او ليلة العيد التي تحل يوم 15 ابريل.

وبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير، يوم 20 من فبراير الجاري، حيث انقضى اسبوعين هما اسبوع الكنوز واسبوع التجربة ويمر الاقباط الان بثالث اسابيع الصوم وهو اسبوع الابن الضال.

ويحتفل الأقباط خلال الاسبوع المقبل باحد السامرية وهو احد النصف الذي يحتفل الأقباط خلاله أيضًا بعيد الصليب، ثم أحد المخلع ثم احد المولود اعمل ثم أسبوع الآلام.

وتسمى الفترة التالية لعيد القيامة المجيد بفترة الخماسين وهى فترة تتكون من 50 يومًا من الإفطار دون أي صيامات.

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