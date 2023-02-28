الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأقباط الأرثوذكس يستعدون للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 16 أبريل

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد الموافق ١٦ من شهر أبريل المقبل.


وتمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا بفترة الصوم الكبير الذي بدأ خلال فبراير الجاري وينتهي في أبريل المقبل باحتفالات عيد القيامة المجيد.


وينقسم الصوم الكبير إلى ٧ أسابيع تبدأ بالاثنين من كل أسبوع وتنتهي بالأحد بشكل أسبوعي وأول الأسابيع كان الأحد الماضي وهو ختام أسبوع الاستعداد ويسمى بأحد الكنوز وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا بأسبوع التجربة الذي يختتم يوم الأحد المقبل والذي يسمى أحد الكنوز.


ثم يليه أسبوع الابن الضال ثم أسبوع السامرية ولعل ٢٠٢٣ تأتي بعيد الصليب تزامنا مع أحد السامرية وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس حي وسط القاهرة، إن الاحتفال بعيد الصليب يلغي أحد السامرية الأمر الذي يترتب عليه الصلاة بالنغمة الشعانيني. 
ثم أسبوع المخلع ثم اسبوع المولود اعمي الذي يختتم بأحد التناصير الذي يعمد فيه اكبر قدر من الأطفال.

 

 

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