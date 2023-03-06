الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين بغداد والاتحاد الأوروبي

ارشيفية
ارشيفية

 أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم ، ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان ، أن الرئيس العراقي استقبل في قصر بغداد، وفد أعضاء البرلمان الأوروبي الذي ضم كلاً من سارة سكيتيدال، ودومينيك رويز ديفيسا، وماركو كامبو مينوسي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس العراقي، بحسب البيان، ضرورة تعزيز هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق الواسع بين العراق والاتحاد الأوروبي.

ولفت "رشيد"،  إلى أهمية أن ينقل الوفد الصورة الحقيقية عن العراق إلى المجتمع الدولي، وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المدن العراقية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية وضعت برنامجاً حكومياً يلبي تطلعات العراقيين حيث من المؤمل بدء تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية حال إقرار الموازنة.

- العراق يسعى عبر دوره المحوري إلى ترسيخ الأمن والاستقرار

وأضاف الرئيس العراقي أن علاقات العراق مع دول الجوار جيدة وهناك تبادل للزيارات، كما أنه عضو فعال في جامعة الدول العربية حيث يسعى عبر دوره المحوري إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، لافتاً إلى التحديات العديدة التي تستدعي العمل المشترك وخصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والعمل على مواجهة تداعيات التغير المناخي خصوصا شحة المياه والتصحر والجفاف.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمان الأوروبي لترسيخ أمن واستقرار العراق ورفاهية مواطنيه، والتطلّع نحو تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك وبما يُنمي العلاقات المشتركة.

وأشاروا، إلى أن زيارتهم الحالية إلى العراق تعد استثنائية وتحمل معها الرغبة لتوطيد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد الوفد، بـالتطورات الإيجابية التي تشهدها المدن في مجالات الأمن والاستقرار والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً دور العراق المحوري في المنطقة وضرورة المشاركة في مؤتمر نيويورك للمياه.

الرئيس العراقي الاتحاد الأوروبي العراق بغداد البرلمان الاوروبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

بقرار من النيابة.. تجميد 6 مليارات جنيه في المحافظ الإلكترونية لـ«هوج بول»

بعد المنطاد.. «البنتاجون» يكشف عن أداة تجسس صينية مبتكرة على أمريكا (فيديو)

44.3 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال 2022 بنسبة نمو 19%

القضية رقم «8».. آخر التطورات فى نصب عصابة «هوج بول» على آلاف المواطنين

«مبروك كسبت جايزة».. حيلة جديدة للنصب الإلكترونى على المواطنين

يابانيون وصينيون ومغاربة.. التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة «عصابة هوج بول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش