الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين بغداد والاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم ، ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان ، أن الرئيس العراقي استقبل في قصر بغداد، وفد أعضاء البرلمان الأوروبي الذي ضم كلاً من سارة سكيتيدال، ودومينيك رويز ديفيسا، وماركو كامبو مينوسي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس العراقي، بحسب البيان، ضرورة تعزيز هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق الواسع بين العراق والاتحاد الأوروبي.

ولفت "رشيد"، إلى أهمية أن ينقل الوفد الصورة الحقيقية عن العراق إلى المجتمع الدولي، وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المدن العراقية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية وضعت برنامجاً حكومياً يلبي تطلعات العراقيين حيث من المؤمل بدء تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية والاستثمارية حال إقرار الموازنة.

- العراق يسعى عبر دوره المحوري إلى ترسيخ الأمن والاستقرار

وأضاف الرئيس العراقي أن علاقات العراق مع دول الجوار جيدة وهناك تبادل للزيارات، كما أنه عضو فعال في جامعة الدول العربية حيث يسعى عبر دوره المحوري إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، لافتاً إلى التحديات العديدة التي تستدعي العمل المشترك وخصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والعمل على مواجهة تداعيات التغير المناخي خصوصا شحة المياه والتصحر والجفاف.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمان الأوروبي لترسيخ أمن واستقرار العراق ورفاهية مواطنيه، والتطلّع نحو تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك وبما يُنمي العلاقات المشتركة.

وأشاروا، إلى أن زيارتهم الحالية إلى العراق تعد استثنائية وتحمل معها الرغبة لتوطيد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد الوفد، بـالتطورات الإيجابية التي تشهدها المدن في مجالات الأمن والاستقرار والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً دور العراق المحوري في المنطقة وضرورة المشاركة في مؤتمر نيويورك للمياه.