الخميس.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضي «أطياف» و«إبداعات الزمن الجميل»

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، الخميس المقبل، معرضين الأول تحت عنوان "إبداعات الزمن الجميل" بقاعة صلاح طاهر.

ومن المقرر أن يبدأ الافتتاح فى تمام السادسة مساء، وذلك بحضور الكاتبة ماجدة سيدهم والمهندس ماجد الراهب رئيس مجلس ادارة جمعية المحافظة علي التراث المصري التى تقيم معرضها السنوى، وتستمر فعاليات المعرض حتى الاثنين ١٣ مارس، ويشارك فيه أكثر من ٢٥ فنانًا وفنانة من أعضاء الجمعية، ويضم حوالي٥٠ عملاً فنيًا بين رسم وتصوير فوتوغرافي ونحت.

ومن قاعة صلاح طاهر، ينتقل الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساء، نفس الثلاثاء 7 مارس، لافتتاح معرض «أطياف» للدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة والذي يستمر ايضا حتى الاثنين 13 مارس الجارى بقاعة زياد بكير.

ويضم المعرض 30 عمل فنى بخامات مختلفة تغطي مراحل تطور الفنان وانتقاله من التأثر بالسريالية وصولا إلى التجريدية.

يذكر أن الفنان محمد شومان حصل علي جائزة الدولة للتفوق في البحث العلمي عام 2017 والعميد المؤسس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق وقد عمل أستاذا للإعلام في قطر وأستاذا زائرا في جامعات أستراليا وبريطانيا بجانب إشرافه في تنظيم العديد من المعارض الفنية الجماعية فى هذه الدول.