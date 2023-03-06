الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب داخل منزله في التجمع الأول بالقاهرة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بمنطقة التجمع الأول، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها وهل تتهم أحد بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الشاب المتوفي تمهيدا لتفريغها وفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «سعيد.ج.ح».

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفي، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

جثة شاب القاهرة التجمع الاول جثة مشرحة زينهم

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