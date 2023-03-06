الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل قوافل «جسور الخير 18» (فيديو)

الدكتور شريف خاطر،
الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة

علق الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، على قوافل "جسور الخير 18" قائلا إنه برنامج يتم الاتفاق عليه من بداية العام الجامعي مع المجلس الأعلى للجامعات ومن ضمن البرنامج أن هناك قافلة ستغادر إلى قرية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

قوافل "جسور الخير"

وقال خلال مداخلة على القناة الأولى، إن القافلة تتضمن عدة تخصصات من أطفال، والباطنة والرمد وأسنان ونسا وولادة والعظام وغيرهم من التخصصات، حيث تشمل 32 طبيبا وطبيبة وصيدليا وجهازا إداريا معاونا لهم، فيما تقوم القافلة بتغطية كافة الكشوف الطبية مع مجانية صرف الأدوية من جامعة المنصورة وذلك بدعم ومعاونة بعض الشركات.

وتابع أن القافلة تساهم في توفير العلاج اللازم من خلال تنسيق مسبق قبل انطلاق القافلة بين منسق القافلة والمحافظة، وتقوم المحافظة بتوفير المعلومات اللازمة عن القرية وعدد سكانها وما أكثر الأمراض فيها بما يضمن وجود احتياط كاف من العلاج.

وأضاف أن محافظ الوادي الجديد والقطاع الطبي يمدون القافلة بجميع المعلومات التي تخص المواطنين في تلك المنطقة من حيث الحالات والأمراض التي من الممكن التعرض إليها ليتم تجهيز جميع الاحتياطات في كافة الأمور، منوها أنه حتى اللحظة لم ترصد القافلة أي حالة نقص للأدوية.

قافلة "جسور الخير 18"

وانطلقت قافلة "جسور الخير 18" الشاملة للوادي الجديد صباح السبت الموافق 4 مارس 2023 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 8 مارس الجاري، وتقدم خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد.

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