إطلاق الأوليمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية فى نسخته الرابعة

شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة 6 محافظات حدودية هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، ومطروح"، بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة چيهان أنور علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، ولفيف من قيادات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة، والشخصيات الإعلامية والعامة.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الصحفي الهام لإطلاق الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، في نسخته الرابعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سيادته نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، مع الاهتمام بأبناء مصر من المحافظات الحدودية؛ لبناء جيل متميز رياضيًّا، وثقافيًّا، وصحيًّا.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان مسئولية مشتركة ولا تستطيع وزارة بمفردها أن تبني الإنسان، ولكن يحدث ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات، مضيفًا أن أحد توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو أن يكون هناك يوم كامل رياضي لكل صف دراسي ويوم ثقافي وفني بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، مؤكدًا أن بناء الإنسان يتمثل في تعلم الطالب تعلمًا حقيقيًا ونمو جميع جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهذا هو الدور المنوط بالمدرسة.

وقال الدكتور الوزير: "نحن جميعًا نلتقي اليوم لإطلاق هذا الأوليمبياد إيمانًا منا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورًا بارزًا وفعالاً في بناء شخصية الطالب، من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه، بما يتناسب مع قيم المجتمع".

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى انعكاس الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها لدى القيادة السياسية؛ منوهًا عن تأكيد السيد رئيس الجمهورية على أننا بحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة أجيالنا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة أبنائنا الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتُحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

ولفت الدكتور رضا حجازى إلى أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والمؤهلة للدخول فيه بقوة؛ حتى تتبوأ بلادنا المكانة اللائقة بها على الخريطة الدولية لمجتمع المعرفة والعولمة، والمكان اللائق بها على منصات التتويج الرياضي.

وفى ختام كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي خالص التحية والتقدير لكل العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على جهودهم المخلصة والدءوبة في سبيل إقامة هذا الأوليمبياد، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن أوليمبياد المحافظات الحدودية أحد مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها على اكتشاف الموهوبين والمتميزين رياضياً كإحدى استراتيجيات الدولة، من خلال استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

ويتضمن الجدول الزمنى للتنفيذ فتح باب التسجيل خلال الفترة من "٥- ٢٠" مارس الجاري، وبدء المنافسات والتصفيات للمرحلة التمهيدية للأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية خلال الفترة من ٢٥ مارس حتي ٢٠ أبريل المقبل داخل المحافظات، وبدء منافسات المرحلة الختامية للأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية خلال الفترة من ٢٨ إبريل المقبل حتي ٢ مايو بمحافظة مطروح.

ويضم الأوليمبياد ١٢ لعبة للمرحلة السنية من ١٥ سنة إلى ٢٣ سنة للبنين والبنات وهي "كرة طائرة جلوس، كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة شاطئية، سباحة، كرة قدم شاطئية (بنين فقط)، كرة طائرة، ألعاب قوي، تنس طاولة، كاراتيه، كرة يد، شطرنج".

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن إقامة النسخة الخامسة لأوليمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة شمال سيناء.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي تم فتح باب التسجيل للمشاركين من خلال الرابط الإلكتروني على بوابة وزارة الشباب والرياضة، وتم عرض فيلم توضيحي لكيفية تسجيل بيانات المشاركين على الرابط الإلكتروني، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات اللقاء الختامي للنسخة الثالثة بأسوان.