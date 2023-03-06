الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ اقتصاد: تسجيل الأصناف النباتية الجديدة يحيمها من الاعتداء والقرصنة (فيديو)

الأصناف النباتية
الأصناف النباتية

قال الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن حماية الأصناف النباتية تعني تسجيل الأصناف النباتية الجديدة بأسماء الشركة أو من قام باستنباطها، ويأتي ذلك بهدف حمايتها ومنع مشاركتها والاعتداء عليها والقرصنة فيها كما كان يحدث في الماضي.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إجراءات تابعة لمكتب حماية تلك الأصناف بالاشتراك مع المعاهد العلمية المختصة، مضيفا أن مصر لديها قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وفي ضوء ذلك تم تأسيس مكتب لحماية تلك الأصناف في وزارة الزراعة ذي شخصية اعتبارية مستقلة ويختص بمنح الشهادات لحماية الأصناف النباتية.

أستاذ الاقتصاد الزراعي يوضح أهمية الأصناف النباتية وطرق حمايتها

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مكتب حماية الأصناف النباتية منح شهادات لنحو 506 أصناف، سواء لشركات قطاع خاص أو أخرى تابعة للقطاع العام أو مصري أو أجنبي، وانضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية له مزايا كثيرة، بينها تشجيع المصري أو الأجنبي أو الشركات العالمية والمصرية على الاستثمار في إنتاج التقاوى والشتلات في مصر؛ كونها أصبحت محمية، كما أن هناك عائدا للاستثمار من استنباط هذه الأصناف وتسجيلها.

استاذ الاقتصاد الزراعي الاعتداء عليها الاقتصاد الزراعي الدكتور سعد نصار الشركات العالمية الملكية الفكرية

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