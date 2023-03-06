الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 849 شاحنة و388 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 483 شاحنة و376 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و366 شاحنة و12 سيارة. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة GEMAVA قادمة من الإمارات لشحن الفوسفات والسفينتين دليلة، الحرية، فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفن الثلاث وهي بوسيدون إكسبريس، والحرية ودليلة.

كما تم تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 275 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا، بريدج، فيما شهد الميناء أمس رحت مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا، بريدج.

كما استقبل ميناء السويس السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 335 سيارة بوزن 650 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1810 ركاب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر تداول 15 ألف طن بضائع عامة حركة الواردات حركة الصادرات ميناء السويس ميناء نويبع ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر

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