الأردن يعلن إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا

أعلن الأردن عن إرسال طائرة مساعدات جديدة إلى تركيا، وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم، إن الطائرة تحمل على متنها 11 طنًا من المواد الغذائية والطرود الصحية والحرامات، ليتم إيصالها إلى منطقة هاتاي، ليصار إلى توزيعها على مستحقيها من المتضررين إثر الزلازل المدمرة.

وأوضح أمين عام هيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، أن الهيئة تعمل ومنذ بداية الأزمة على تجهيز التبرعات التي تم جمعها من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، إضافة إلى التبرعات الفردية والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه التبرعات إلى مستحقيها وفي مختلف المناطق المنكوبة.

وأشار "الشبلي"، إلى العمل على المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة، والتي تغطي الاحتياجات الأساسية للمنكوبين.