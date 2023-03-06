الإثنين 06 مارس 2023
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سياسي

مقترح برلماني بإطلاق تطبيق «أهلا رمضان» لتوسيع استفادة المواطنين من تخفيضات السلع الغذائية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح بشأن إطلاق تطبيق "أهلا رمضان" لبيع السلع  أونلاين، وتوفير خدمة التوصيل للمنازل، لتوسيع دائرة الاستفادة من التخفيضات بين المواطنين، والحد من الزحام الشديد الموجود في جميع المعارض، مؤكدا أن المعارض المتخصصة  لها دور حيوي في توفير  السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا عن أسعار السوق، لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنين.

وقال "محسب"، إن معارض أهلا رمضان أحد  التجارب التي ساهمت في توفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار أقل من السوق، بعد ان شهدت الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من جانب المواطنين على معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات، حيث تصل قيمة التخفيضات للسلع المعروضة في المعرض إلى 30٪ ، وهو ما يجعلها طوق الإنقاذ للمواطن لتوفير احتياجاته من الغذاء بعيدا عن استغلال وجشع التجار.

- حالة الزحام الشديد في المعارض المقامة تحول دون استفادة الكافة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تجاوز عدد معارض أهلا رمضان 450 معرضا على مستوى الجمهورية في 18 محافظة حتى الآن، مؤكدا على أنه  رغم ما تقدمه هذه المعارض من جهود لتخفيف ارتفاع الأسعار على المواطنين، إلا أن الأغلبية العظمى لا يمكنها الاستفادة من هذه الأسعار، موضحا أن السوق المصري ضخم للغاية ويحتاج إلى حجم أكبر لكي يلقي صدى لدى الأغلبية العظمى، بالإضافة إلى حالة الزحام الشديد في المعارض المقامة والتى تحول دون استفادة الكافة وتسهيل إجراءات حصولهم علي احتياجاتهم في مشهد حضاري يحافظ على كرامة كل مصري.

وشدد "محسب" ، على ضرورة توسيع دائرة استفادة المواطنين من معارض أهلا رمضان سواء من خلال تطبيق إلكتروني مع توفير خدمة التوصيل للمنازل التي توفر فرص عمل العشرات الشباب، أو التوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، مقترحا التغلب على تمركز المعارض في المدن أو الشوارع الرئيسية في المحافظات،  بتعزيز وجود  المنافذ الثابتة في المناطق غير الرئيسية وكذلك القري وإطلاق اسطول من المنافذ المتحركة.

كما طالب بتوسيع التعاقد بين وزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى، للدخول ضمن مبادرة أهلا رمضان وتوفير نفس السلع بنفس الأسعار، ليكون للمواطن حرية الاختيار.

الدكتور أيمن محسب السلع والمنتجات الغذائية الضغوط الاقتصادية النائب أيمن محسب توفير السلع الغذائية تطبيق لاهلا رمضان

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