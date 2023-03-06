الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يجتمع بقيادات الشركة لمتابعة سير العمل

رئيس صرف الإسكندرية
رئيس صرف الإسكندرية يجتمع بقيادات الشركة لمتابعة سير العمل

عقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا مع رؤساء قطاعات ومديرى عموم الشركة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام؛ لاستعراض موقف النقاط الساخنة بمختلف المناطق وحلولها ولمتابعة مستجدات الأعمال.

واستعرض قطاع التخطيط النوات التي مرت على الإسكندرية هذا العام وأماكن تجمعات المياه وتكرارها، وأسباب التجمع لوضع حلول عاجلة بالتعاون مع قطاع المشروعات في تلك المناطق.
كما تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري ببرج العرب، وموقف الوصلات المنزلية.

وأكد «نافع» على أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلي درجات التعاون مع كل الجهات التنفيذية من أجل مشروعات حياة كريمة وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

ونبه على متابعة جميع مشروعات العشوائيات والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والالتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى المتفق عليه.
كما أكد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحًا أن أهم مسئوليتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كل الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

ووجه بتعدد مصادر تلقي شكاوي المواطنين والتواصل اللائق معهم، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل علي حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتي الانتهاء منها.

وشدد على استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل قطاع لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالبًا الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كل النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

وأضاف أن الشركة تسعى نحو التواصل الدائم والمستمر بين مختلف القيادات لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كل المستجدات وعرض المقترحات للتغلب على أى تحديات.

الصرف الصحي الإسكندرية تنفيذ المشروعات حياة كريمه الاحتياطات ووسائل السلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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