الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة بينجول التركية

جانب من آثار الزلزال
جانب من آثار الزلزال المدمر

أعلنت إدارة الكوارث التركية تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر منطقة سولهان بمدينة بينجول شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث التركية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الزلزال وقع في الساعة 7:57:33 صباحاً وعلى عمق 13.29 كيلومتر بحسب ما ذكر موقع " تركيا الآن".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، إلى وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 فبراير الماضي، إلى 4 مارس الجاري، في تركيا ومحيطها.

وكانت الإدارة قد أفادت أن 3 زلازل ضربت 3 ولايات في جنوب وجنوب شرق البلاد، السبت، حيث زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

فيما ضرب زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، ووقع الزلزال الساعة 06:03 بالتوقيت المحلي صباح السبت، على عمق 7.23 كيلومتر.

وضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجة فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد، ووقع الزلزال الساعة 03:20 بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات.

إدارة الكوارث التركية شرق تركيا مدينة بينجول منطقة سولهان زلزال

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