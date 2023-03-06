«العفو الرئاسى» تُعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا

أكدت لجنة العفو الرئاسي، استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت لجنة العفو، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن الإفراجات تشمل 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية، على جهودهما المبذولة في هذا الملف، وإلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُساهم في إنجاح عملها.

وأعادت التأكيد على أنها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.