الاتحاد الأوروبى فى مصر يؤكد الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية

أكد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بملف الحماية الاجتماعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي في قرية بنبان بأسوان، لنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار مشاركة الوزارة في مهرجان أسوان الدولي للمرأة، الذي يستمر حتى الـ9 من مارس الجاري.

وأكد برجر- في كلمته خلال اللقاء- دعم الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2020، من خلال مبادراته المختلفة، لجهود الحكومة المصرية للتعامل مع العواقب الاجتماعية والاقتصادية للوباء التي تفاقمت الآن بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا، وخاصة على الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والفتيات.

وكان اللقاء الجماهيري عقد تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف عطية، محافظ أسوان، وبحضور الشركاء من الهيئات الدولية ممثلة في سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، ومجموعة من القيادات المحلية والرسمية من قرية بنبان، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في تنفيذ برنامج "وعي"، ومجموعة من الرائدات الاجتماعيات المعنيات بنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان أشرف عطية محافظ أسوان التقى وفد الاتحاد الأوروبي، برئاسة سفير الاتحاد لدى مصر كريستيان برجر، والوفد المرافق له، ضمن زيارته لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي يتفقد خلالها عددًا من المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمحافظة أسوان.