«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن وعواصم المحافظات:



القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23

العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 25



بنها الصغرى 12 والعظمى 23



دمنهور الصغرى 12 والعظمى 23

وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 21



كفرالشيخ الصغرى 12 والعظمى 22



المنصورة الصغرى 12 والعظمى 23



الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 24



شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 23



طنطا الصغرى 12 والعظمى 23



دمياط الصغرى 14 والعظمى 21



بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21



الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 22



السويس الصغرى 13 والعظمى 22



العريش الصغرى 13 والعظمى 20



رفح الصغرى 13 والعظمى 20



رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24



سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 23



الطور الصغرى 14 والعظمى 26



طابا الصغرى 14 والعظمى 24



شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 30



الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21



العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 20



مطروح الصغرى 11 والعظمى 19



السلوم الصغرى 11 والعظمى 19



سيوة الصغرى 10 والعظمى 20



الغردقة الصغرى 14 والعظمى 29



مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26



شلاتين الصغرى 15 والعظمى 30



حلايب الصغرى 14 والعظمى 28



أبورماد الصغرى 14 والعظمى 27



رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 28



الفيوم الصغرى 09 والعظمى 26



بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 26



المنيا الصغرى 10 والعظمى 26



أسيوط الصغرى 10 والعظمى 27



سوهاج الصغرى 11 والعظمى 30



قنا الصغرى 12 والعظمى 32



الأقصر الصغرى 15 والعظمى 35



أسوان الصغرى 17 والعظمى 36



الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 37



أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 37