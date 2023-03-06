«أسبوع المرأة للتنمية المستدامة».. ننشر فعاليات مكتبة الإسكندرية اليوم

«تعايش ملوك البطالمة مع الحيوانات الأليفة وغير الأليف»، عنوان اللقاء الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، في الواحدة ظهر اليوم الإثنين، وذلك بقاعة الوفود بالمكتبة، والتي تقدمها الدكتورة شيرويت مصطفي فضل، مدرس التاريخ والدراسات اليونانية والرومانية، بكلية الآداب جامعة دمنهور.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية بجمهورية مصر العربية؛ فعالية «أسبوع التعليم 2023 بمكتبة الإسكندرية» في نسخته الثالثة، والذي ينطلق اليوم وحتى 9 مارس الجاري، بمكتبة الإسكندرية، مركز مؤتمرات.

يلقي أسبوع التعليم خلال دورته الثالثة الضوء على أهمية التعليم كأكبر مورد متجدد للإنسانية والتأكيد من جديد على دور التعليم كحق أساسي للصالح العام، وأيضًا على الأنماط المختلفة للتعليم وهي الرسمي، والغير رسمي، والتعليم الفني، وأيضًا تعليم الكبار.

كما سيتم بالفعالية إدراج البرامج المختلفة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية لدعم التعليم والاهتمام بالمعلمين ودورهم الرئيسي في العملية التعليمية، بجانب محاضرات وورش عمل حول مهارات التطوير المهني وطرق تحقيق مراحل التطوير الوظيفي.

تأتي الاحتفالية في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالًا لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها.

أسبوع المرأة للتنمية المستدامة

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب القاهرة، عدد من الفعاليات احتفالًا بشهر المرأة مارس تحت عنوان "أسبوع المرأة للبيئة المستدامة" والتي تبدأ أيضًا اليوم، وتستمر حتى 16 مارس الجاري.

تتضمن فعاليات "أسبوع المرأة للبيئة المستدامة" عدد من ورش العمل التي تعقد بمقر مكتبة الإسكندرية وقصر خديجة بالقاهرة، وذلك إلى جانب عدد من ورش العمل التي ستنظمها مكتبة الإسكندرية في مقرات خارجية مختلفة بالتعاون مع محافظة بالإسكندرية.

وتتضمن الفعاليات: ورشة عمل بعنوان "التنمية المستدامة والمشاريع الخضراء"، وتعقد يومي 6-7 مارس، بمكتبة الإسكندرية، وتهدف هذه الورشة إلى تدريب الطالبات وحديثات التخرج من محافظات مصر المختلفة على كيفية عمل دراسة جدوى للمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة وتسويقها.

كما يتم تنظيم مؤتمر "المرأة والبيئة المستدامة" في الفترة من 8- 9 مارس، ويهدف المؤتمر إلى بحث أهمية الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة الاقتصاد وفي تحقيق بيئة مستدامة من أجل مستقبل أخضر، وتأثير هذا الدور على آليات التنمية المستدامة دون إغفال أهمية الدور الذي تلعبه المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

تأتى هذه الفعاليات إيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية الدور التنويري والثقافي الذي تلعبه؛ واستكمالًا للمجهودات المجتمعية والسياسية التي تتبناها الدولة المصرية في كلا من مجالي دعم وتمكين المرأة وأيضًا الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.