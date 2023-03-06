الإثنين 06 مارس 2023
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محمد صبحى: نجيب الريحانى لخص حياته فى «غزل البنات»

الناقد الفني أحمد
الناقد الفني أحمد سعد

قال الناقد الفني أحمد سعد، إن  المشهد الذي جمع الفنان نجيب الريحاني، بليلى مراد، ومحمد عبدالوهاب في فيلم "غزل البنات"، لخص تجربته مع المسرح والسينما والحياة. 

الريحاني أعطى درسًا في التمثيل

وأكد الفنان محمد صبحي، خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أن نجيب الريحاني أعطى درسًا في فن التمثيل بفيلم "غزل البنات"، والذي يعد من أفضل 100 فيلم، ولخص حياته في هذه الشخصية وطريقة حبه التي لم يجدها، كما أنه قدم سقطة على المعلم الرجل الكبير الذي يحب تلميذته، وأعطى درس في الفيلم.

وأشار إلى مشاعر نجيب الريحاني بالفيلم كانت حقيقية؛ لأنه كان دائمًا يسعى للحب ولكن لم يأخذ الحب منه دقيقة واحدة في عمله.

وقال الناقد عصام زكريا، إنه إذا حللنا أداء نجيب الريحاني من خلال أفلامه نقول إنه مدرسة متفردة في الأداء الكوميدي. 

محمد صبحى الوثائقية طريقة حبه غزل البنات نجيب الريحاني ليلي مراد

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