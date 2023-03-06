الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة أشجار مثمرة بقرى ديرمواس فى المنيا (صور)

زراعة شتلات أشجار
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا من جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن رضا مصطفي نائب رئيس المركز والمدينة قام اليوم بمتابعة أعمال زراعة شتلات أشجار بطريق مصر أسوان الزراعي والتي تقوم بزراعتها إدارة الحدائق والبساتين بإشراف إبراهيم عبد الرحمن مدير البساتين والحدائق، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، لإضافة طابع جمالي بالمدينة ومراعاة البعد البيئي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية تكثف من أعمالها لزراعة الأشجار وتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث قامت بالتعاون مع المصالح الحكومية والمدارس بزراعة 100 شتلة مثمرة وزينة بالوحدة المحلية بقرية دلجا، كما قامت الوحدة المحلية بقرية  بني حرام بزراعة 74 شتلة، كما تم زراعة شتلات بالوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان، كما قامت إدارة الحدائق والبساتين بزراعة 50 شتلة أشجار زينة بمدينة ديرمواس. 

وأكد رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم البدء في زراعة الشتلات المثمرة وشتلات الزينة المهداة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، والتي تم تسليمها إلى الوحدات القروية الخمس والمدينة لزراعتها والعناية بها بشكل يومي، مع تلبية احتياجات كافة المصالح الحكومية من الشتلات سواء كانت مثمرة أو زينة، مؤكدًا على استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في تنفيذ فعاليات المبادرة بكافة أنحاء مركز ومدينة ديرمواس.

زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
زراعة شتلات أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بديرمواس
المنيا زراعة شتلات أشجار بطريق مصر أسوان الزراعي أستمرار زراعة الأشجار بقري ديرمواس المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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