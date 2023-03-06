انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان فى شبين الكوم بالمنوفية

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ضيافة المجمع الإعلامي النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والذي تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

وتتضمن الفعاليات مجموعة من جلسات عمل متنوعة للرفع الوعي وبناء القدرات للفئات الشابة، وبناء المعرفة للجمهور العام، وذلك في الفترة ما بين ٦ و٨ مارس الجاري بالمجمع الإعلامي بشبين الكوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات،

فيما تبدأ أعمال الدورة التدريبية لرفع الوعي وبناء القدرات لنحو٥٠ شابًا وفتاة وكذلك من الموظفين العموم، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومفهوم التنمية المستدامة، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأيضًا التعريف والخطط الوطنية على رأسها رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويقوم على تقديم الدورة التدريبية من المنظمة العربية: إسلام أبو العنين مدير البرامج، وأحمد رضا طلبة مدير وحدة الشؤون القانونية، وإسلام عبد ربه مسؤول الشكاوي، والسيد ابراهيم مستشار تدريبي المنظمة، ومن الهيئة العامة للاستعلامات محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان.

وتنعقد الفاعلية الختامية للأنشطة لبناء المعرفة بمحاضرة عامة بمشاركة كل من الأستاذ "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي، وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.