الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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يوسف الحسيني: «قنوات الجماعة الإرهابية تتعمد تضليل المشاهد»

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مفهم الدولة يعني 105 مليون مواطن مصري وليس كما يستخدمه البعض للإشارة إلى الحكومة أو مؤسسات بعينها.

وأضاف “الحسيني” خلال تقديم برنامج “التاسعة” على القناة الأولى الفضائية، أن كلمة النظام السياسي لا تعني نظام الحكم فقط، مشيرًا إلى أن التعبير العالمي المعروف لكلمة نظام الحكم يعني طبقة الحكم والمعارضة معًا.

وتابع: «اللي يجي يقولك أصل نظام الحكم اعرف إنه أبيض يا ورد، وهذا معناه أنك عندما تشاهد قنوات جماعة الإخوان الإرهابية فأنت تشاهد مجموعة من الجهلة وإذا كان فيهم واحد جاهل لديه معلومة فهو يتعمد تضليل المشاهد».

وطالب “الحسيني” المصريين بالعمل الجاد من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفًا: «أنت جزء لا يتجزأ من هذه الدولة، والسؤال هنا هل تفعل ما عليك أم لا؟».

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