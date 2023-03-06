مشغولات يدوية ومنتجات غذائية.. افتتاح معرض المنتجات بكلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية

افتتح معرض المنتجات التي تنظمها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية الصرح، ويستمر لمدة خمسة أيام، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، أن المعرض يتضمن معروضات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية ومنتجات غذائية وذلك بأسعار مناسبة، يقدمها نحو 40عارضًا ممثلين لـ40جهة تجارية ومنظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين للمنتجين من ذوي الهمم.

وأضاف عميد الكلية أن المعرض يخدم طلاب كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، وكذلك طلاب وطالبات المدينة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة.

شارك فى الافتتاح كل من الدكتور أسامة العادلى، والدكتورة شيرين نصير، والدكتورة مروة خليل، وكلاء الكلية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام مشيخة الأزهر بالإسكندرية، والمهندسة علا محيلبة رئيس جمعية الصرح، والدكتور عادل عنتر، وهبة القرش منسقي المعرض، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس النواب، والعديد من المسئولين ورجال وسيدات المجتمع المدني السكندري والإعلاميين.

افتتاح معرض المنتجات بجامعة الإسكندرية

افتتاح معرض المنتجات بجامعة الإسكندرية

افتتاح معرض المنتجات بجامعة الإسكندرية

افتتاح معرض المنتجات بجامعة الإسكندرية