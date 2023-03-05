«خدمات التأمين الصحي ورعاية الأم والطفل» ندوة لمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح ندوة حول خدمات التأمين الصحى ورعاية الأم والطفل بمقر مديرية الشئون الاجتماعية ومشاركة عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة والعاملين بالادارات الاجتماعية المختلفة.

أوضحت د.سارة عبد الفتاح، مدير عام التأمين الصحى بمطروح عن أهم المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتى تهدف إلى رعاية الأطفال من طلاب المدارس بمراحلها المختلفة كمبادرة اكتشاف فيروس سي ومبادرة ضمور العضلات ومبادرة اكتشاف امراض الانيميا والسمنة والتقزم.

وأشارت الى أهم الخدمات التى يقدمها التأمين الصحى حيث يتم توفير عيادات العلاج البيولوجى للمنتفعين والتى وصلت إلى تقديم العلاج البيولوجى إلى (15) حالة بمطروح حتى الأن مضيفة أنه يتوافر بصفة دورية عدد من الاستشاريين والمتخصصين فى طب الأورام والعصبية للأطفال ومرضى السكرى والغدد الصماء وامراض القلب والاوعية الدموية وامراض الدم للأطفال حيث يتم الإعلان عن مواعيد التواجد بالصفحة الرسمية للتأمين الصحى بمطروح.

وأضافت أن تكرار صرف علاج الامراض المزمنة لأكثر من تشخيص مرضى يتم الآن من خلال لجنة تنسيق العلاج يوميا بعيادة التأمين الصحى وذلك تخفيفاعن المواطنين مشيرة الي ان التأمين الصحى يقدم خدمة التوعية والتثقيف الصحى لاسر واهالى الحالات المرضية المختلفة كمرض السكر ومن خلال الاطباء والمختصصين بوحدة التثقيف بالتأمين الصحى.

وأكدت أنه من الضرورى تأهيل الاسرة لتقبل الطفل المريض بالسكرى والتعريف بطريقة التعامل معه او ما نطلق عليه ( البطل السكرى)، موضحة فئات الكشف الطبى باللجان الطبية حسب نموذج (111) والتى تشمل الوظائف الجديدة بالحكومة والقطاع العام والخاص والمشاريع الجديدة لمن يرغب من تقديم خدمة التأمين الصحى من اصحاب الأعمال للعمالة غير المنتظمة لدية واصحاب السفر للخارج كمأموريات او بعثات والتكليف بالوظائف القيادية والاشرافية.

وتابعت أنه تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين والدكتور مدير عام فرع شمال غرب الدلتا تم انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو بعيادة مطروح النوذجية للتأمين الصحى وذلك للمرة الأولى و ان انعقاد اللجنة بمطروح يأتى فى اطار حرص الهيئة على توفير الرعاية الطبية اللائقة لعلاج الحالات التى تعانى من قصر القامة والتقزم والتى تم اكتشافها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم من ابناء المحافظة ولتخفيف العبء عن الاهالى بتوفير الخدمة لهم بالمحافظة بدلا عن السفر لمدينة الاسكندرية بصفة دورية للعرض وصرف العلاج .

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