الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

نستعرض أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية، والتي تشهد استقرارا نسبيا في أسعار الصرف منذ بداية الأسبوع المصرفي الحالي، وذلك عقب ارتفاع بلغت قيمتها قرابة 10 قروش، مما يؤثر على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية

يتابع الملايين من المواطنين أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية من خلال شاشات التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة المراد تحويلها وهي كما يلي:-

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.65 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.55 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.71 جنيه للشراء و36.84 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 8.16 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 99.82 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.34 جنيه للشراء و8.37 جنيه للبيع.

اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مارس 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.56 جنيه للشراء و30.76 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.36 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.50 جنيه للشراء و36.95 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 8.13 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 96.28 جنيه للشراء و99.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.32 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.‏

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سعر اليورو اليوم الأحد 5-3-2023 في منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2023 خلال منتصف التعاملات| تحديث يومي

أسعار العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.36 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.50 جنيه للشراء و36.95 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 8.18 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 96.30 جنيه للشراء و99.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.33 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.

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اسعار العملات الاجنبية اليوم اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية البنوك المصرية الدولار الامريكي اليورو الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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