أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 فى البنوك المصرية

نستعرض أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية، والتي تشهد استقرارا نسبيا في أسعار الصرف منذ بداية الأسبوع المصرفي الحالي، وذلك عقب ارتفاع بلغت قيمتها قرابة 10 قروش، مما يؤثر على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية

يتابع الملايين من المواطنين أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية من خلال شاشات التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة المراد تحويلها وهي كما يلي:-

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.65 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.55 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.71 جنيه للشراء و36.84 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 8.16 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 99.82 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.34 جنيه للشراء و8.37 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.56 جنيه للشراء و30.76 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.36 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.50 جنيه للشراء و36.95 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 8.13 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 96.28 جنيه للشراء و99.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.32 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.‏

أسعار العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.36 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغت قيمته نحو 36.50 جنيه للشراء و36.95 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل سعره إلى 8.18 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 96.30 جنيه للشراء و99.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.33 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.

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