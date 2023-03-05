سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2023 خلال منتصف التعاملات| تحديث يومي

تصدر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 5-3-2023 محركات البحث على جوجل خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار 5 مارس 2023 استقرارًا ليبلغ نحو 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وبعد تصدره محركات بحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، نستعرض آخر تحديث سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات الأحد الموافق 5 مارس 2023 بالبنوك المصرية ليسجل 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 في لبنان، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار في لبنان 15.925.61 ليرة لبنانية في السوق السوداء، وبدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام العملة الخضراء منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

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سعر البيتكوين مقابل الدولار

شهدت عملة البيتكوين اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، استقرارًا مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم لتبلغ نحو 23.260.60 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم بالبنوك المصرية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-30.48 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-30.56 جنيه للشراء

-30.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

-30.56 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.58 جنيه للشراء

-30.68 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 في سوق دمشق، استقرارًا ليسجل نحو 7260 ليرة للشراء، و 7330 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7210 ليرة للشراء و 7310 ليرة للبيع.

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