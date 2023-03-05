الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: السعودية تنضم قريبًا للدول الجاذبة للمليونيرات

السعودية
السعودية

قال إيهاب خليل، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت في الترتيب السادس بين الدول التي تحتوى على عدد المليونيرات، مؤكدًا أن هذا الأمر يعود لفرض الضرائب والأمن وتراكم طلبات الهجرة.

السعودية ستنضم قريبًا للدول الجاذبة للمليونيرات

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السعودية ستنضم قريبًا للدول الجاذبة للمليونيرات، لأن حركة الاستثمارات فيها أكثر مرونة من الولايات المتحدة ووصلت حركة الاستثمارات بها إلى 2 تريليون ريال، ومعنى ذلك أنها أصبحت أرضا خصبة للاستثمارات.

وتابع: الإمارات تقوم بإجراءات ستحدث طفرة كبيرة وتشجع المستثمرين خاصة بعد القضاء على التعقيدات الخاصة بالاستثمار.

الخبير الاقتصادي معالجة الأخطاء المليونيرات نقاط الضعف جذب المليونيرات الإمارات السعودية الاستثمارات

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