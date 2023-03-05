الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

716 زيارة ميدانية لإدارة العلاج الحر على المنشآت الصحية بالمنوفية

فريق العلاج الحر
فريق العلاج الحر

قامت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بالمرور ر على 716 منشأة طبية ميدانية أسفرت عن 364 منشأة مطابقة و٢١٣ منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق عدد 49 منشأة واستصدار قرار غلق لـ70 منشأة وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى٧٢ منشأة، وعدد 20 مخالفة لاشتراطات الترخيص كما تبين وجد عدد ١٢٨ منشأة غير مرخصة.

وقامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 6 بنوك دم بنوعيها (فرعي - تخزيني) والموجودة بنطاق المحافظة لمتابعة مطابقتها للاشتراطات الصحية ، وتبين خلال المرور وجود مخالفات منها وجود ثلج على المروحة أو درجة الحرارة غير مظبوطة أو وجود بكتريا على الحواف، كما تواجد أكياس متلاصقة، ما يدل على ذوبانها وإعادة تجميدها وأخرى مدممة (تالفة) وفي مكان آخر يتم إستخدام الثلاجة للكيماويات والمستهلكات وعدم تواجد طبيب في بنك الدم بالإضافة لرفض عمل محضر إعدام لعدد (27) كيس بلازما منتهية الصلاحية وتم إنذار3 بنوك دم لمدة أسبوع لتلافي الأخطاء وتم غلق (واحد) وتم التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، مؤكداً استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

تم ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات د.هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتكليف من الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.

إدارة العلاج الحر إدارة العلاج ارة الصحة استمرار ارتقاء الإستقبال والطوارئ اشتراطات الصحية

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وائل لطفي

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