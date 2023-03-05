الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منسق مبادرة لا أمية بالمنوفية: الحاجة زبيدة اجتازت الاختبارات ويجرى استكتابها من هيئة تعليم الكبار

الحاجة زبيدة
الحاجة زبيدة

مازالت تتواصل ردود الفعل على نشر النجمة العالمية، أنجلينا جولي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قصة الحاجة زبيدة (أكبر حاصلة على شهادة محو الأمية بجمهورية مصر العربية) في إشارة منها إلى شخصيتها الملهمة في تحديها للأمية وهي في سن الـ 87.

وقالت سوزي صبحي سند منسق مبادرة لا أمية مع تكافل بالمنوفية والتى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، إن الحاجة زبيدة لا تشاهد التليفزيون ولكن تعلم أن شخصيات من الخارج تتحدث عنها وهو ما أسعدها كثيرا، لافتة إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على المبادرة والأهالي فى محافظة المنوفية التى مازالت تقدم أمثلة فى التحدي.

وأكدت صبحي في تصريح لـ"الدستور" أن الحاجة زبيدة تحدت المستحيل ونجحت فى اجتياز اختبارات محو الأمية بنجاح، وحاليا سيتم عمل استكتاب لها من الهيئة العامة لتعليم الكبار،  لإنهاء الإجراءات وحصولها على الشهادة رغم اعتراض أسرتها فى البداية ولكن إصرارها ساعد على نجاحها.

وأضافت أن هناك أشخاص تخطوا سن الـ 70 والتحقوا بالفعل بفصول محو الأمية ومنهم شخص فى بركة السبع كان يتردد على المسيرة من شدة ورغبته فى التعلم.

وأكدت أن عدد المستهدفين من مستفيدي تكافل وكرامة الأميين فى محافظة المنوفية حوالي 3 آلاف، ولكن ما تم تسجيله حتى نهاية فبراير الماضي تعدى 10 آلاف دارس، كما تقدم للاختبارات في دورة يناير 2023 حوالي 1550 دارسا، اجتاز الاختبارات 1240 من بينهم الحاجة زبيدة عبد العال.

والسيدة زبيدة هي أم لثمانية أبناء أربعة أولاد، وأربع بنات، توفي لها ابن وابنة، وهي جدة لثلاثة عشر حفيدًا وحفيدة، لم تتعلم في صغرها، فهي ابنة لرجل لا يرى أهمية في تعليم الإناث، وعقب وفاة والدها أصرت على أن تلتحق أخواتها البنات بالتعليم ووقفت بجانبهن حتى تحقق ذلك فعلًا.

تزوجت زبيدة في سن الثامنة عشرة وأنجبت أولادها وحرصت على تعليمهم، حيث كانت تبيع بعض البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصًا منها على متابعتهم وخوفًا من تسربهم من التعليم، وكانت تتمنى أن تتعلم، حيث كانت في بعض الأحيان تحاول تقليد أبنائها وهم يكتبون.

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الهيئة العامة لتعليم الكبار الهيئة العامة التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي النجمة العالمية أنجلينا جولي

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