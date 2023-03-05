رسميًا.. البرتغالى فيتور بيريرا رئيسًا للجنة الحكام

تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024.

كان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992 - 2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة السوبر الأوروبي عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2002 بين فيينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني ونهائي كأس "إنترتوتو" بين يوفنتوس الإيطالي ورين الفرنسي 1999.