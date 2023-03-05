الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رابط التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2022 وشروط التقديم

النيابة الادارية
النيابة الادارية

النيابة الإدارية من الكلمات التي ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية بعد مد فترة التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية حتى الساعة الثالثة من عصر غدٍ الإثنين.

رابط التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة 2022

وحددت النيابة الادارية رابطين للتسجيل لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 وذلك قبل عصر يوم 6 مارس 2023 والرابطين هما:

رابط أول: 

رابط ثاني: 

موعد تقديم الأوراق المطلوبة للتعيين معاون نيابة إدارية دفعة 2022

وتزايد البحث عن موعد تقديم الأوراق المطلوبة للتعيين معاون نيابة إدارية دفعة 2022، عقب إعلان النيابة الإدارية، غلق باب التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، غدا الاثنين.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للنيابة الادارية  من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

ويتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية عبر رابطwww.ap.gov.eg.

خطوات التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية

وضعت النيابة الادارية خطوات التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، يمكنك الدخول عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية: ( من هنا).

- إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

- ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

آخر موعد للتسجيل فى وظائف النيابة الإدارية

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شروط التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية

وبعد معرفة خطوات التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، يمكنك التعرف على شروط التقديم، من خلال النقاط التالية:

- يُشترط في المتقدم ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد.

- اجتياز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبى.

-  اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت النيابة الإدارية، في وقت سابق، عن تلقى طلبات التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2022، وذلك عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية.

كما يرجى كتابة البيانات المطلوبة بدقة ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

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