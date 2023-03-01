الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تواصل تلقي طلبات وظيفة معاون نيابة دفعة 2022

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تواصل النيابة الإدارية استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس الجاري، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الاعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.

خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون كلية الشرطة دفعة 2022 نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة

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