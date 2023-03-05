المحذوفات من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023 والمنهج المقرر

بالتزامن مع اختبارات شهر فبراير القائمة الآن لصفوف النقل فى جميع المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، يبحث العديد من المعلمين والطلاب وأولياء الامور عن المحذوفات من منهج الصف الخامس الابتدائي وكذلك المقرر على الصف الخامس الابتدائي فى اختبارات شهر فبراير والمقرر أداء امتحان شهر مارس فيها.

المحذوفات من منهج الصف الخامس الابتدائي 2023

المحذوفات من منهج الصف الخامس الابتدائي والمعلن رسميًا من وزارة التربية والتعليم

الصف الخامس الابتدائي

الوحدة الثالثة:

المفهوم الثاني ( الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض) نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملي وتوقعات بشأن مستجمعات المياه 40،41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد ، وحمايتها واستدامتها 45/44.

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحي 56 و75.

الوحدة الرابعة:

المفهوم الأول: نشاط ( 8 ) ابحث كعالم والبحث العملي ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.

- المفهوم الثاني :أنماط حركة الأجسام في السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التي تحتاج إليها (آخر صفحة 124)

- نشاط (14) التطبيق العملي حلل كعالم مسئولو العرض في القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.

منهج الصف الخامس الابتدائي 2023

منهج شهر فبراير المقررة فى اختبارات شهر مارس للصف الخامس الابتدائي.

مقررات شهر فبراير للصف الخامس الابتدائى 2023

اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني

كونكت: unit 7& 8

الرياضيات: الوحدة ٧ و٨

العلوم: المفهوم ١ والمفهوم ٢ نشاط من ١ إلى ٥ حتي نهاية المسطحات المائية العذبة على الأرض.

الدراسات: الوحدة الأولى

تكنولوجيا المعلومات: الدروس ١ و٢ و٣ و٤

الدين الإسلامى: الموضوع الأول العقيدة

المهارات المهنية: الدروس ١ و٢ و٣