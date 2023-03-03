الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023

طلاب
طلاب

المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023.. تزايد البحث حول المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023 عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، حيث يرغب الكثيرين معرفة الدروس الملغية في مناهج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023.

وتصدر المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023، اهتمامات أولياء الأمور والطلاب في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لذا توضح «الدستور» في هذا التقرير الدروس المحذوفة من منهج الصف السادس الابتدائي 2023، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات الاطلاع والتعليم الذاتي في جميع المواد للصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أن كل الأسئلة التي تندرج تحت الأجزاء الخاصة بالاطلاع لا يتم تضمينها في الامتحانات سواء الشهرية أو آخر العام.

الملغي من مناهج الصف الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد صدور القرار بتحديد مجموعة من الدروس للاطلاع فقط.

الأجزاء الملغية من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 في جميع المواد

الدروس والصفحات المحذوفة من منهج الصف السادس الابتدائي 2023

مادة اللغة العربية: من صفحة 30 إلى صفحة رقم 34 الدرس الثالث أيام الطفولة، قصة على مبارك من صفحة 131 إلى صفحة رقم 160، و المحذوف من صفحة 79 إلى صفحة رقم 100.

مادة اللغة الإنجليزية: الملغي من صفحة رقم 31 الة صفحة رقم 36.

مادة الدراسات الاجتماعية: الملغي الوحدة الاولى: الدرس الرابع تنمية البيئة الصحراوية، الوحدة الثانية الدرس الثالث الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية.

المحذوفات لمادة العلوم: إلغاء صفحة 31,32,42,46,47.

المنهج الملغي من مادة الرياضيات: تمارين 1-6 صفحات 8-9، تمارين عامة مسألة رقم 5 صفحة رقم 10، مسألة رقم 17 صفحة رقم 12, تمارين 2-4 صفحة 45 بالكامل، نشاط الوحدة من صفحة 13 إلى 15.

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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