الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل مشاركة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مؤتمر لجنة وضع المرأة 67

ايفاد
ايفاد

يشارك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، غدًا 6 مارس في مؤتمر لجنة وضع المرأة (CSW67)، حيث تركز اللجنة هذا العام على الابتكار والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات.

وكجزء من لجنة وضع المرأة 67، تستضيف إيفاد عدداً من الأحداث وهم: 

 يوم 7 مارس 2023: الابتكار والتكنولوجيا الرقمية: تسهيل حيازة المرأة الآمنة للأراضي من أجل المرونة المناخية والتنمية المستدامة للجميع.

أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية تتمتع بإمكانية منخفضة بشكل غير متناسب للوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجيدة والخدمات وتنمية المهارات الرقمية، حيث يتبادل الحدث الخبرات حول كيفية جعل التقنيات الرقمية من الممكن حماية وتسريع ملكية الأراضي والموارد الطبيعية ، مع استخدامها بشكل مستدام.

8 مارس 2023: إعمال حقوق المرأة في الأرض وأمن الحيازة

سيناقش هذا الحدث التفاعلي ديناميات القوة التي تعيق قدرة المرأة الريفية على تأمين الأرض. وسيحدد جدول أعمال لحقوق المرأة في الأرض والموارد الإنتاجية الأخرى من خلال تعزيز ما يصلح والدعوة إلى تحول في الموارد والبرمجة لتسريع المساواة بين الجنسين وتأمين حقوق المرأة في الأرض في سياق العدالة الاقتصادية والمناخية.

16 مارس 2023: حديث ابتكاري: معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين في المجتمعات الريفية

وسط الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية ، ظهرت فجوة رقمية بين الجنسين حيث تواجه النساء والفتيات حواجز غير متناسبة للوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها مقارنة بالرجال والفتيان. هذا هو السائد بشكل خاص في السياقات الريفية. سيناقش هذا الحدث كيفية معالجة الفجوة وتشكيل المشهد الرقمي لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية.

الصندوق الدولي للتنمية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المرأة العصر الرقمي الموارد الطبيعية ملكية الأراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

حقيقة انخفاض درجات الحرارة غدًا وتفاصيل حالة الطقس فى مصر

«ديسكفرى» مفاجأة «WATCH IT» للأطفال فى رمضان المقبل

ارتفاع أسعار البترول عالميًا في ظل انتعاش الاقتصاد الصيني

ملحمة سره الباتع.. 60 نجمًا فى أضخم تجربة إنتاجية برعاية «المتحدة»

«مأساة في الحي الراقي».. تفاصيل تمزيق جسد مدير بنك هاجمه كلب ملك مذيعة شهيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»