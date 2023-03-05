تفاصيل مشاركة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مؤتمر لجنة وضع المرأة 67

يشارك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، غدًا 6 مارس في مؤتمر لجنة وضع المرأة (CSW67)، حيث تركز اللجنة هذا العام على الابتكار والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التركيز على النساء والفتيات الريفيات.

وكجزء من لجنة وضع المرأة 67، تستضيف إيفاد عدداً من الأحداث وهم:

يوم 7 مارس 2023: الابتكار والتكنولوجيا الرقمية: تسهيل حيازة المرأة الآمنة للأراضي من أجل المرونة المناخية والتنمية المستدامة للجميع.

أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية تتمتع بإمكانية منخفضة بشكل غير متناسب للوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجيدة والخدمات وتنمية المهارات الرقمية، حيث يتبادل الحدث الخبرات حول كيفية جعل التقنيات الرقمية من الممكن حماية وتسريع ملكية الأراضي والموارد الطبيعية ، مع استخدامها بشكل مستدام.

8 مارس 2023: إعمال حقوق المرأة في الأرض وأمن الحيازة

سيناقش هذا الحدث التفاعلي ديناميات القوة التي تعيق قدرة المرأة الريفية على تأمين الأرض. وسيحدد جدول أعمال لحقوق المرأة في الأرض والموارد الإنتاجية الأخرى من خلال تعزيز ما يصلح والدعوة إلى تحول في الموارد والبرمجة لتسريع المساواة بين الجنسين وتأمين حقوق المرأة في الأرض في سياق العدالة الاقتصادية والمناخية.

16 مارس 2023: حديث ابتكاري: معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين في المجتمعات الريفية

وسط الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية ، ظهرت فجوة رقمية بين الجنسين حيث تواجه النساء والفتيات حواجز غير متناسبة للوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها مقارنة بالرجال والفتيان. هذا هو السائد بشكل خاص في السياقات الريفية. سيناقش هذا الحدث كيفية معالجة الفجوة وتشكيل المشهد الرقمي لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية.