مسلسل الكبير اوى الموسم السابع 2023.. كل ماتريد معرفته

استطاع الفنان أحمد مكي أن يحقق شهرة ونجاح كبير بسلسلة أجزاء مسلسله الكوميدي الكبير أوي الذي يقدم خلال عام 2023 الجزء السابع له، ولما حققه من نجاح العام الماضي تسبب في انتظار الكثير لجزئه السابع.

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قصة مسلسل الكبير اوى الموسم السابع 2023

يستكمل مكي وطاقم العمل مسلسله الكبير أوي خلال الجزء السابع بعد مرور عام من زواج الكبير من مربوحة وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، حيث تزداد شكوك مربوحة فيالكبير، في اعتقاد منها أنه يخونها مع امرأه أخرى.

ولذلك يقوم الكبير بالترتيب لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيغضب عليها الكبير ويقرر أن يطلقها ولكن جونى يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى جميلة، كما خلال الأحداث يحاول جوني البحث عن ذاته، والعمل لايف كوتش بالمزاريطة.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي قد كشف عن الملامح الأولى للجزء السابع من مسلسل الكبير أوي الذي يأتي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، من خلال كليب ولعانة الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع مكي أن يحقق ملايين المشاهدات في ساعات قليلة، وتمثل الكليب في ظهور شخصية الكبير، حيث قام بتقديم نفسه على حصان مثلما فعل في بداية ظهوره في فيلم طير أنت، كما ظهر بجانبه البرومو لعدد من أبطال الجزء السادس مثل مربوحة ونفادي.

ويشارك أحمد مكي بالمسلسل كلًا من رحمة أحمد فرج، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ.

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